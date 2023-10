FC Kuressaare U21 sai kodus rasked kolm punkti

Peatreener Sander Viira ütles vahetult pärast lõpuvilet, et mäng oli nagu oli. „Ameerika mäed ja tuul mängis täna rolli, kuid punktid on käes,“ lausus ta. „Aga tegelikult, kui sa esimese poolaja 3:0 võidad, siis keegi ei taha tegelikult sellist teist poolaega. Kindlasti jäi midagi ka häälestuse taha, aga tuul mängis teise värava puhul kindlasti rolli. Igapäev need palli niimoodi ei lenda.“