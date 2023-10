JUHTKIRI ⟩ Kui eesriie avaneb

Võib arvata, et kontaktpind saab seda tihedam, mida lähedasem on pärisilmale lavalt kiirgav lugu. Mingitel hetkedel võib juhtuda, et kaks maailma saavad päris üheks.

Kuressaare teater on aastate jooksul toonud lavale terve rea lavastusi, mis moel või teisel saarte ja saarlastega seotud. Kustutamaks kohaliku vaataja janu ja toitmaks meretagust müüti. Kohapärimuslike algupärandite väljatoomine on sätestatud suisa teatri arengukavas, aga ühe saarel asuva teatri jaoks on see orgaaniline ja iseenesestmõistetav ka ilma tähtsate dokumentideta. Kes siis veel peaks meie lugusid jutustama kui mitte meie ise.