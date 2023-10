Noored investorid soetasid Kuressaares ärihoone

"Mõtteid ja ideid on meil praeguseks kogunenud mitmeid. Oleme oma tegemistes alati lähtunud põhimõttest, et enne tuleb midagi ära teha ja alles siis võib rääkida ja jagada. Ehk ka seekord võtame endale aega asjaga tegelemiseks ja jälgime aktiivselt majanduses toimuvat, et teha olemasolevate ideede pinnalt parim valik," ei taha Eliis Mets esialgu veel täpsemaid plaane avada.