Mobiilne kabinet kutsub mehi tervisekontrolli

Isadepäev on tulemas ning paras aeg on teha iseendale üks eluliselt oluline kingitus. Ole mees ja käi ära meeste mobiilses diagnoosikabinetis, sõnas Kuressaare Haigla sotsiaalmeedias.



Mobiilses kabinetis saab teha peaaegu kõik vajaminevad uuringud. Meestebuss on tulemas Kuressaare Haigla C ja D korpuse vahelisele alale (ligipääs tervisekeskuse parkla poolt) 16. ja 17. detsembril.