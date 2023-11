OÜ Kessuke juhatuse liige Mart Aru ütles, et kohvik toob endiselt leiva lauale, ent pikapeale tekivad uued huvid ja eesmärgid. Kohvikupidajate tulevik on seotud vaimsemate tegevustega. "Abikaasa õppis lastejoogat ja avab joogamaja," sõnas Aru.

Esimene kohviku ostmisest huvitatud isik on müügikuulutuse peale juba ühendust võtnud. "Meie lootus ongi see, et kohvik tegutseb uue inimese käe all samas paigas ikka edasi," märkis Aru.