Saaremaal sündinud-kasvanud Mai Leisz on juba üle kümne aasta elanud kodust kaugel – algul Rootsis ning nüüd Ameerikas Los Angeleses. Ta on Stockholmi kuninglikus muusika- akadeemias kõrghariduse omandanud basskitarrimängija, helilooja ja ka laulja, kes on teinud koostööd ja kontserdituure legendaarsete muusikutega.