Saaremaal jälle oma mesikäpp

Saare maakonnas on see, kui keegi karu näeb, väga haruldane sündmus. Meil ju oma karupesakonda pole.

Need loomad, keda inimesed omaenda või kaamerasilmaga nägema juhtuvad, on saarele sattunud külalised. Saab ju karu pidada tubliks ujujaks, kellele on isegi mere ületamine jõukohane.