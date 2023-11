Saaremaa naiskond on võrkpalli naiste esiliigas hetkel neljandal kohal

Võrkpalli hooaeg on naiste esimeses liigas juba mõnda aega kestnud, Saaremaa naiskond alustas oktoobris Tartus. Tänaseks on kõik võistkonnad 4 mängu mänginud ja saarlannad asuvad kenasti neljandal kohal turniiritabelis, kokku on kuus võistkonda. Põhiturniiril mängitakse vastasega 1 kodus, teine võõrsil.