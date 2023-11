12 paari villaseid sokke on kogunud nii Hellamaa külakeskus kui ka Orissaare raamatukogu, mõlema koha perenaised arvasid, et see pole kindlasti veel kõik ja sokke sõduritele on kogukonna nobenäppudelt oodata veelgi. Liiva raamatukokku on seni viidud viis paari, Valjala raamatukokku kolm ja Leisi teenuskeskusesse üks paar villaseid sokke.