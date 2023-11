AHTO AULIK ⟩ "Iga liikluses hukkunud või viga saanud inimene on üks liiga palju"

Kümne kuuga avastas politsei Saare maakonnas 1575 liiklussüütegu, mis on samas suurusjärgus kui eelmisel aastal. Liiklusväärtegudest üle poole moodustasid lubatud sõidukiiruse ületamised ja kiiruse ületajaid on politsei sel aastal tabanud veidi rohkem kui mullu.

Kutsun üles tegema kõik endast sõltuva, et see nii ka jääks ja ükski inimene ei peaks liikluses enam oma tervist ja elu kaotama.

Praegu on aasta pimedaim aeg, käes on esimene libedus ja lumesadugi ei paista kaugel olevat – palun, hoiame kiirused vastavad liiklusoludele, paneme tähele endast nõrgemaid liiklejaid, jälgime, et sõiduvahendid oleksid tehniliselt korras, nende tuled ja klaasid puhtad ning liiklejatena hoiame meeles, et alati peame olema valmis reageerima ka ootamatustele.