Erkki Bahovski ⟩ Kaja Kallas NATO uueks juhiks?

Sisepoliitiline olukord? Võib-olla adutakse ikkagi kuskil Reformierakonna klaasitagustes sfäärides, et peaministri abikaasa idavedude skandaal ja maksutõusud koos uute maksudega on Reformierakonna populaarsuse katastroofiliselt alla viinud. Elegantse käiguga Kaja Kallas NATO etteotsa viia, nii et ta astub alliansi etteotsa saamise – mitte idavedude skandaali – tõttu peaministri kohalt tagasi, korjab Reformierakond punkte nii sise- kui ka välispoliitikas. Ilus plaan, arvestades veel seda, et veelgi hilisemas intervjuus on Kallas välistanud Euroopa Komisjonis järgmiseks Eesti volinikuks saamise. Sest peaministri amet olla parem. NATO on siis järelikult huvitavam väljakutse.