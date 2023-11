VIDEO ⟩ Kuressaare ristmikud – mõni võtab nii mõnegi kukla higiseks

Esmalt suundusime Pika ja Tolli tänava ristmikule. Varendi tõdes, et Pikal tänaval on enne ristmikku nõuetekohane tähistus olemas – märgid näitavad ühesuunalise tee lõppu ja et ees on peatee. Samas ristuvad Tolli ja Pikk tänav väga terava nurga all, lisaks piirab vaatevälja Tolli äärde jääv kõrge kiviaed. Seetõttu on Pikalt tänavalt välja sõites nähtavus vasakule poole Tolli tänavale äärmiselt piiratud ja ühtmoodi ohtlikud on nii vasakpööre kui ka liikumine otse edasi.