Sõnum soomlastele

See on 21. sajandi infosõja füüsiline tegevusväli, mille taolist nägime oma lõunanaabrite Läti-Leedu ja Poola piiril Valgevenega. Põgenikud valmistatakse ette suures pildis tuttava käekirjaga. Soome näitel varustatakse nad jalgratastega ehk piirile saabutakse sõidukiga, mis on üks eeldusi, et migrandid üldse jutule võetakse (Soome on küll jalgratastel piiriületuse keelanud). Ja Vene julgeolekuorganid ehk FSB, kes piiri ida poolt kontrollib, valmistab ette materjale meediasse paiskamiseks.