FC Kuressaare peatreeneri Roman Kožuhhovski sõnul on Otto-Robert meeskonnamängija, kes teeb palju tööd meeskonna nimel ning seetõttu on ka tema individuaalsed näitajad kõrgemad. Novembrikuu parima mängija valik oli treeneri sõnul kindel otsus, kuna Otto-Robert on palju juurde andnud, pingutanud ja tal on isu mängida.