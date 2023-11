Kõrgem käibemaks kehtib kõigile 1. jaanuarist Eestisse saabuvatele EL-i välistele pakkidele

„Aasta lõpp on ka e-kaubanduses tipphooaeg ning seetõttu tasub ostud teha varakult. Eestist, lähiriikidest ja mujalt Euroopast tellimisel peab arvestama, et nii e-poodidel kui ka logistikaettevõtetel on ohtralt tööd, kuid tellimused liiguvad reeglina kiiresti ja ilma täiendava vormistuseta. Küll peab väljaspool EL-i pakkide tellimisel kiirustama, kui on soov saadetis veel tänavu kätte saada ning tasuda sellelt praegu kehtiv käibemaks 20 protsenti“, ütles Venipak Eesti müügidirektor Martten Kaldvee.