Saaremaal alustab uuel aastal uus autokool

Kooli avab sõiduõpetaja Joosep Preedin , kes on varemalt töötanud Autoserdis sõiduõpetajana, kust ta ka tuule tiibadesse sai. Viikingi Autokoolis on ta esmalt ainus sõiduõpetaja. "Olen mitmeid aastaid sõitnud veoautoga nii Skandinaavias kui ka mujal Euroopas ning omandanud suure kogemustepagasi ja laia silmaringi liikluse toimimise osas. Oma eesmärgiks olen nüüd võtnud aidata õpilaste unistusel muutuda vastutuseks," rääkis Preedin.

Autokooli loomisel oli Preedinil kaks põhjust. Esiteks meeldib talle tema töö ja see amet sobib talle. Teine põhiline eesmärk on liikluskultuuri edendada. Preedini sõnul annavad nad uues koolis endast kõik, et tagada selle lõpetajale teadmistepagas turvaliseks toimimiseks tänapäeva liiklussüsteemis. Uus kool lisab väikesele Saaremaa turule ka valikuvõimalusi.