Saaremaa Grinch käis öösel noaga Jõuluturu telki rappimas

Jõuluturu üks koraldajaid Piia Järveots rääkis, et noakangelane lõhkus telgi aknad, ühest lõikas lausa tüki välja ning tekitatud kahju on umbes 1000 eurot.

Vandaalitsemise pärast võeti ühendust politseiga ja võimalik, et lõhkuja jäi ka turuplatsile suunatud valvekaamera vaatevälja. Piia Järveots ütles, et salvestis vaadatakse kindlasti üle ja ehk on sellest kasu pättide tuvastamisel.