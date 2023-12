Reede öösel on pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu levib üle maa, mitmel pool tuiskab, saartel ja hommikul läänerannikul sajab ka vihma. Hommikul saartelt alates sadu hõreneb ja pilvkattes on selgimisi. Puhub kagutuul 7-12, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +3 kraadi.