"Lisaks COVIDile on palju A-grippi," tõdes perearstikeskuse juhataja Mari Soots , kelle sõnul diagnoositakse keskuses mitu gripijuhtu päevas.

"Inimesed haigestuvad grippi lausa perekonniti – kõrges palavikus on nii lapsed kui ka vanemad," lausus dr Soots. "Gripirohtu kirjutame välja palju. Apteegist just kuulsin, et tellisid seda juurde."