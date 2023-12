Noorsootöötaja Villemdrillemi kontserdist: "Kui saaks igal aastal esineja kutsuda, oleks noortel väga ägedad peod!"

Kuna tegemist oli 9. klassi võidetud privaatkontserdiga, otsustati, et esineja kutsutakse 7.-9. klassi jõulupeole. Kokku osales ca 250 noort. "Kaalusime ka varianti pakkuda seda võimalust kogu kooliperele, aga kuna see oli siiski nende võit, tahtsime, et see oleks nende jaoks ka pisut eksklusiivne," ütles Lauri.