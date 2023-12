Hooldekodus elav Naime Lamp tunnistab jutuajamise sissejuhatuseks, et tervis ei ole enam kiita. Telefonivestluse ajal jätab Naime paaril korral lause katki ja tunnistab, et rääkida on tegelikult väga raske. Siiski pühendab ta veerand tundi oma rõõmurohkele tööle tagasivaatamiseks.