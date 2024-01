Saarlased teavad, et kui nende tervisega midagi hullu juhtub, tulevad Kuressaare haigla arstidele appi Tallinna tohtrid ja pealinna lennutavad abivajaja lennusalga päästekopteri meeskonnad.

Päästekopteri Saaremaa kohal märkamine või kuulmine ei jäta külmaks kedagi. Küsiv pilk taevas, mõtleme: kas on mõni raske õnnetus juhtunud? Või viidi keegi mandrile sünnitama? Või otsitakse kaduma läinud inimest? Mis lahti?

Võtsime detsembri alguses ette teekonna Tallinna lennujaama kohtumaks politsei- ja piirivalveameti lennusalgaga, et uurida, kes on need inimesed, kes lisaks reanimobiili personalile aitavad patsiente turvaliselt Kuressaarest Tallinna transportida. Leidsime eest kaks saarlast.