Ma ei ole kuulnud, et Koimla kant oleks olnud Saaremaal eriline jalgpallurite taimelava?

Koimla kõrval on Taritu, mis on olnud jalgpalli mõistes ja ka kultuuri mõistes laiemalt Saaremaal vägagi esirinnas. Minu vanaisa organiseeris Taritusse jalgpallitrennid; Raimond Salong, minu esimene treener, tuli ka mandri pealt tagasi Saaremaale. Need jalgpallitrennid hakkasid mulle kohe meeldima, niimoodi läkski robinal lahti ja nüüd olen jõudnud lõpuks siia, kus ma olen.