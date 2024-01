MARK MURU ⟩ Kümned ja sajad surematud müüdid

Ehk oleks see võimendus olemata jäänud, kui ajakirjanikud oleks mallanud mõned tunnid oodata ja lugenud sama postituse autori hiljem kirjutatut, et kümne kuu vanusel elektriautol vahetati esinduses garantii korras välja 12V käivitusaku. Jah, just nimelt – käivitusaku! Nii nagu ükskõik millisel bensiini- või diiselmootoriga autol on ka elektriajamiga autol lisaks sõitmiseks tarvitatavale kõrgepingeakule ka 12V käivitusaku, tavaline pliiaku, millelt töötavad kõik selle auto tavalised tuled ja viled, klaasipühkijad ning kahjuks ka kõik ohutus- ja juhiabisüsteemid.