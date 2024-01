Olen Saaremaad alati väga oluliseks pidanud, kuigi ma olen õppinud ja elanud Viljandimaal, seal üles kasvanud. Mu ema, kogu emapoolne suguvõsa on pärit Saaremaalt Leisi vallast. Ema õppis arstiks Tartu ülikoolis ja suunati tööle Viljandi haiglasse. Seal siis läkski elu edasi, aga koolivaheaegadel käisin ikka Saaremaal ja eriti meeldis mulle käia Leisi vallas looduse ja maaelu rüpes. Ma arvan, et see on väga-väga palju mind mõjutanud kõigis mu hilisemates valikutes.