VIDEO ⟩ "Kõik tänased tunnustuse saajad on jätnud meie kultuuriellu jälje!"

Saare maakonna 2023. aasta Kultuuripärli preemia saanud Tõnu Eermann on 20 aasta jooksul edendanud lõõtspillimängu ja juhtinud lõõtsamängijate seltsi. 2023. aastal korraldas Eermann Kuressaares üleriigilise lõõtspillimängijate kokkutuleku.

Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi aastapreemia pälvisid Saaremaa Meeskoor SÜM eduka kontserttegevuse eest, Krista Lember noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ kureerimise eest ning Hiie Mook kogukondliku kultuurielu hoidmise eest.

Saare maakonna 2023. aasta parimaks maaraamatukoguhoidjaks kuulutati Anu Kaljuste Muhust Hellamaa raamatukogust. Kaljuste on ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 2023. aasta maaraamatukoguhoidja üle-eestilise auhinna nominent.

Raamatukoguhoidjatest pälvisid tänu ka Saare maakonna keskraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Merike Soon, kes on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2023“ nominent, ja infosüsteemi haldur Liisi Ansper, kes on auhinna „Parim noor raamatukoguhoidja 2023“ nominent.