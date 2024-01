Nooruse kooli heategevusturg kogus raha vähiga võitlevate saarlaste heaks

"Kas te teate, mis tunne on oodata kogu senist elu segipaiskavat diagnoosi? Kas teate, mis tunne on oodata otsust, kas leitakse raha teie või teie kalli lähedase ravi jätkamiseks või tuleb teil toime tulla teadmisega, et nüüd ongi kõik. Teie unistused, lootused, laste kasvatamine, elutahe – kõik. võetakse. ära. Kas teate, mis tunne on vaadata vähiga võidelnud kalli kolleegi pilti mustas raamis ja karta, et järgmisena on raamis teie foto? Kas te teate mis tunne on saada rõõmusõnum enda või oma lähedase kohta, et kauaoodatud ravi toimib? Et Elu saab jätkuda? Kas te teate mis tunne on vaikselt, märkamatult toetada inimest tema rasketel hetkedel ja näha, kui palju head sellest sünnib? Kui palju jõudu annab siiras hoolimine? Meie Nooruse Kooli töötajad teavad. Teavad ka, et kõik, mis me teeme enda heaks, kaob koos meiega. Kõik, mis me teeme teiste heaks, jääb alatiseks," vahendab Saaremaa Vähiühing sotsiaalmeedias.