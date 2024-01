AJA LUGU ⟩ Kuidas Lennart Meri Taani kuninganna pärast Kuressaare lossihoovis majandas

Pühapäeval, 14. jaanuaril loobus troonist Taani kuninganna Margrethe II. Mainiti ära, et kuninganna on korduvalt külastanud ka Eestit, olles siin 1992. aastal riigi- ning 2001. ja 2019. aastal eravisiidil. Seejuures on huvitav märkida, et 2001. aasta suvel võõrustas president Lennart Meri 15.–17. juunil toimunud kolmepäevasel eravisiidil olnud kuningapaari Margrethe II ja tema abikaasat prints Henrikut just Saare- ja Muhumaal.