VELJO KUIVJÕGI ⟩ Olümpiavõitja tänav Kuressaarde?

Saaremaa vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon on ettepanekut arutanud ja selle heaks kiitnud. Abivallavanem Koit Voojärv pakkus välja, et me ei pea mingit uut tänavat Kuressaares ootama, Voldemar Väli nimi sobib ühesuunalisele tänavale, mis viib Vallimaa tänavalt spordikeskuse juurde ja suundub Hariduse tänavale. Pealegi tahab MTÜ järgmisel aastal avada spordikeskuse ees meie olümpiavõitja elusuuruses pronksskulptuuri.