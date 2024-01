KG Partners OÜ juhatuse liige Grete Pastak ütles, et saneerimisprotsess puudutab ettevõtte varemalt tekkinud kohustuste ümberkujundamist. “Oleme aastast 2020 rohkelt ja julgelt investeerinud oma erinevatesse restoranidesse – Saaremaa Veskisse ja Nabasse. Teinud neis parendus- ja ümberkujundustöid, loonud uusi kontseptsioone. Kahjuks on keerulised ajad selles valdkonnas väga pikaks kujunenud, tuleb ausalt oma raskustele otsa vaadata ja tegutseda nii, et tulevik tooks paremad lahendused,” selgitas ta.