JÄRELEHÜÜE ⟩ Tänutundes hüvasti jättes…

1998. aastal, kui Kuressaare Linnateatri direktori ja näitejuhina alustasid, viis elu Su esmakordselt kokku harrastusnäitlejatega ehk erihariduseta, teatritegemist armastavate inimestega ning see oli Sinu jaoks toonastes oludes tõeline vedamine, et need inimesed siin olemas olid. Aga harrastusnäitlejatele olid Sina kui loteriivõit!

Kuigi tööd tuli alustada isetegevuslastega, ei olnud Sa nõus leppima vähemaga kui ainult professionaalsete kriteeriumidega, mille rakendamiseks tuli leida lihtsalt uus taktika ja teistsugused meetodid, sest igal juhul peab näitleja end laval õigustama. Sa tõestasid, et hea tahtmise korral on võimalik ka isetegevuslased panna mängima professionaalsel tasemel, kus vaataja ei tee vahet, kas laval on parajasti kutseline näitleja või mitte. Aastate jooksul erinevatelt harrastusteatrite festivalidelt saadud rohked preemiad vaid kinnitasid seda.