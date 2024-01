IVO VISAK ⟩ Teel kuristikku on meil üks jalg juba üle ääre

OECD ehk Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni 2018. aastal tehtud uuring "Fookuses on õpetamine" näitab, kui suur protsent toonastest 15-aastastest õpilastest kinnitas, et kaalub õpetajaameti valimist. Kui Türgi õpilaste seas oli see osakaal ligi 25%, siis Eesti õpilaste hulgas kõigest 0,6%. Selle näitaja poolest olime OECD riikide statistikas viimaste seas, OECD keskmine oli 4,8%. Seega pole Eesti riigi senine hariduspoliitika kuidagi jätkusuutlik.