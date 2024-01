Piret on üks „kiire pööruga“ saare naine. Ta jõuab palju, jõuab ka aidata ja toetada.

Tema kiirustamine on rahulik ja tal jätkub alati häid sõnu nii eakatele kui kolleegide. Just selle tõttu on ta tihti ka uue töötaja toetajaks ja koolitajaks. Ta mõtleb alati, kuidas saaks paremini ja kuidas meeldiks Saaremaa Südamekodu mummudele ja taadudele enam, tehes selleks töökorraldusse ettepanekuid.