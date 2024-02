Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse vanemteadur Heiki Pärdi pakub, et Eestis kerkis väikesi nelja või kaheksa korteriga elamuid tuhandeid, Saaremaal võib neid olla vähemalt paarsada. Pärdi abikaasa on pärit Võhma külast, seetõttu teab ta rääkida, et Võhmas kutsutakse selliseid maju kelmiküladeks. Tagaverel näiteks hüütakse Mirovi maja vaestemajaks – seega heal lapsel mitu nime.