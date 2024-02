Hüvasti, dr Saima Koit – unustamatu arst ja hea kolleeg

Pärast ülikooli lõpetamist 1964. aastal sai Saima esimeseks ja ainukeseks jäänud tööpaigaks Kuressaare haigla, kus oli suur vajadus kõrva-nina-kurguhaiguste arsti järele. Just selles erialas leidis dr Koit oma kutsumuse.

Aktiivse ja kirurgias osava arstina hakkas ta Kuressaares tegema erinevaid operatsioone – küll eemaldas haigeks jäänud mandleid, avardas põskkoopaid ja ravis kõrvu. Palju on keskealisi ja vanemaid saarlasi, kelle põskkoopaid või kõrvu on ravinud just dr Koit. Tol ajal polnud ju veel perearste ega igas arstikabinetis kõrvapeeglit.