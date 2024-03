ENNE VEENDU, SIIS MINE ⟩ Jääle minek hakkab kohati muutuma eluohtlikuks

Kui Lõuna-Eesti päästjad soovitavad tungivalt tavainimestel jääle minekust hoiduda ning keelata lastel seda teha, siis Saaremaa on jääolude kaardil seni küllaltki "roheline", ehk et siseveekogude jää paksus seni piisav.

Siiski tuleb kevade saabudes olla ettevaatlik ja veenduda jää ohutuses enne jääle minemist, sest vaatamata jää piisavale paksusele on siingi mõnel pool vesi jää peal ja jääle minek keelatud.

Jääle minevad kalamehed või jääl spordiga tegelevad inimesed, näiteks talipurjetajad peavad jääolude turvalisuses ise veenduma ning kasutama turvavarustust. Kõige olulisemad on kaela riputatud jäänaasklid, aga võimalusel ka ohutusvesti.

Viimane on eriti vajalik jääsportlastele. Turvalisem on jääle mitte minna, kuid kui selleks on tingimata vajadus, siis võiks minna koos kaaslasega, kes õnnetusel abi anda või abi kutsuda saab.