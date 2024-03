Kruiisifirmade rahvas tutvus Saaremaaga

Laevandusettevõtteid, sadamaid ja sihtkohti ühendav Cruise Baltic tõi 1. märtsil koostöös Visit Saaremaa ja Tallinna Sadamaga Saaremaale grupi kruiisifirmade esindajaid. Visit Saaremaa juhataja Anu Lomp ütles, et enamik külalisi olid pärit Suure Lombi tagant ja nad korraldavad väiksemaid nišikruiise erihuvidega inimestele. "Üleüldse otsivad kruiisifirmad uusi sihtkohti, suurtesse linnadesse väga ei tikuta, sest need on paljudel ilmselt ka käidud," selgitas ta.