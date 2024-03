“Kõik sai alguse Tene Instagrami stooridest,” alustab üks Saarte Hääle vestluspartner. Jutt käib sotsiaalmeediapostitusest OÜ-le Must Kass kuuluva kivikauplusega seotud Instagrami kontol. Postitusi on palju, need on paljudele arusaamatud, isegi segased, mõnda kahjuks ka hirmutavad.