Saarlase Jaan Õuna peres kasvab kaks last – 12-aastane poeg ja 13-aastane tütar.

“Omavahel ja oma sõpradega räägivad nad pidevalt inglise keeles, vanematega siiski vähem,” ütleb Jaan. “Kuna õnneks on nad mõlemad võimelised ka eesti keeles kenasti rääkima, ei ole me vanematena tundnud, et oleks vaja sekkuda.”