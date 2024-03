Viis Vladimir Putini "valimisvõidu" põhjust

Aastaid Moskva valimisjaoskondades häältelugemiskomisjoni kuulunud ajakirjaniku Ilja Beri sõnutsi loeti pealinnas paberhääli kuni 2021. aastani ausalt. Siis jõustus Venemaal e-hääletus ning selle tulemused erinesid oluliselt pabersedelitel kokkuloetud tulemustest. 2021. aasta riigiduuma valimistel ei pääsenud parlamenti enam ükski sõltumatu poliitik. E-hääletamine vene moodi jõustatigi selleks, et saaks kontrollimatult hääli võltsida ning seda võimalust kasutati agaralt ka tänavu "presidendivalimistel".

Sel taustal oli isegi üllatav, et ametlik osalusprotsent valimistel oli 74,2. Tegelikult pidi valimisosalus olema märgatavalt väiksem, valimiskomisjon ei söandanud seda veel suuremaks valetada, sest siis oleks number muutunud naeruväärseks.

Hoolimata sellest, et Putin pole saavutanud 2022. aastal alanud täiemahulises sõjas Ukraina vastu ligilähedaseltki oma eesmärke, püsib tema tegelik populaarsus venelaste seas kõrge.

Nagu näitavad Vene ainsa usaldusväärse uuringufirma Levada küsitlused, on sõda suurendanud toetust Putinile. Samuti liiguvad asjad venelaste suure enamuse arvates riigis õiges suunas ehk teisisõnu pole suured inimohvrid ning mõningane majanduslangus kahandanud Putini usaldusväärsust.

See näitab, et Putin vastab venelaste enamuse ootustele. Ta on oma kaasmaalaste jaoks karismaatiline, neile meeldib tema impeeriumimeelsus ning soov laiendada oma riigi mõju naabrite arvelt rahvusvahelist õigust rikkudes.