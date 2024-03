KÕNE IFFILE ⟩ Kohtumiseni 12. juunil Kuressaare lossihoovis!

Mu 75. sünnipäeva kontsert Tallinnas Unibet Arenal möödunud nädala reedel on mu Eesti-kontsertidest kahtlemata kõige suurem ja kõige uhkemalt üles ehitatud. Mõeldes ka selle numbri peale – mul ju 75 kukub –, eks see oli ka kokkuvõttev kontsert. Mul on südamest hea meel, et peale minu ka paljudele teistele tundub, et see kontsert õnnestus.