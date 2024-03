Ilmar Raag kandideerib Euroopa Parlamenti

“Siin kohtuvad kaks vastandlikku vajadust. Euroopal on sisserändajaid vaja, näiteks Eesti tehnoloogiasektor vajab aastas umbes 2500 kõrgeltharitud välistalenti. Teisalt ei saa jätkuda olukord, kus eelmisel aastal saabus meie piiridele rohkem kui tuhat irregulaarset migranti päevas. Te ütlete, et rangust ja avatust ei ole võimalik ühildada. Mina ütlen, et meil ei ole teist teed,” selgitas Raag.