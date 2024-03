1996. aastal kümne töölisega Nasval tegevust alustanud Merinvest OÜ kolis sajandivahetuseks Mullutusse ja pakub nüüd tööd juba 300 inimesele. Rootsist kodukamarale naasnud Sõrve juurtega väliseestlane Enn Meri pani ettevõttele aluse koostöös maailmas selle valdkonna suurimate hulka kuuluva Saksa kummitootjaga Freudenberg Dichtungs- und Schwingungstechnik GmbH & Co. Hiljem muudeti rahvusvahelise haardega ettevõtte nimi ingliskeelseks – Freudenberg Sealing Technologies. Sama ärinime kannab juba mõnda aega ka Merinvest.

OÜ Merinvest asutaja ja nõukogu esimees Enn Meri. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Enn Meri: Merinvest on suurim asi, mida olen teinud

Mullutu tehase asutaja Enn Meri sõnul sai koostöö sakslastega alguse, kui mitmel mandril tegutsev Freudenberg soovis laieneda Ida-Euroopasse, kus sõelale jäi Eesti.

Pidades Eestit äri laiendamiseks huvitavaks maaks, hakati Freudenbergi nõukogus arutama, kas keegi tunneb mõnda inimest Eestist, kuni jõuti Enn Merini. “Nii see algas, võin öelda, et sellest sai kõige suurem ettevõte, mida ma olen teinud.”

Saksamaal Vestfaali piirkonnas asub muinasjutuline Freudenbergi küla, kuid Meri sõnul pole ettevõttel selle külaga mingit seost. Ettevõtte nimi tuleneb omanike perekonnanimest. 175-aastase ajalooga firma on algusest peale kuulunud perekond Freudenbergidele, kes elavad Frankfurtist lõunas Weinheimis. “Nad tohivad oma osalust ettevõttes edasi müüa ainult teistele perekonna liikmetele,” teab Meri.

Isiklikult tunneb Meri kahte Freudenbergide perekonnaliiget, kellest üks oli paar aastat ka Merinvesti nõukogus. “Nad on väga eetilised inimesed, neil on korralik ärimoraal,” räägib ettevõtte asutaja ja selle nõukogu liige tänase päevani. “Sakslased peavad oma sõna, mis on ülitähtis.”

27 aastaga kummitehasest Saaremaal ühe suurima tööandja loonud Meri sõnul tugineb Mullutu tehase edukas käekäik õigetele otsustele: “Kvaliteedi arendamine ja sõnapidamine.” Vastupidine kogemus Saaremaale pärineb Freudenbergil Poolast, kus samuti sarnane firma asutati. Sealsed partnerid viisid raha Varssavi börsile ja seda tootmist enam ei ole.

Ain Lember