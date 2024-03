JUHTKIRI ⟩ Vajame rohkem hulle unistajaid!

See, mida teeb noor saarlanna aastakümneid kõigi silmade all laguneda lastud Audla mõisa heaks, on imekspandav. Samal ajal, kui muinsuskaitse tegeleb, hambad ristis, Kuressaare vanalinnas asuva kunagise leivakombinaadi kivimüüri kaitsmisega, laguneb Saaremaa ja Eesti ühe unikaalsema arhitektuuriga Audla mõis iga nädala ja päevaga üha enam. Kaotades seinu ja lagesid, kuniks sellest pole järel enam midagi.