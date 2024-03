SPORT ⟩ Eesti vallutanud noored golfarid murravad maailmaareenile

Mullu Eesti seenioride meistriks kroonitud Kaupo Pastaku hinnangul on Saaremaa noored golfarid esinenud võimsalt. “Maailm on lahti, nad saavad käia treenimas ja mängimas Hispaanias ja USA-s 24/7,” lausub ta, lisades, et sealt tuleb ka sportlik ja mänguline areng.