OMNOM KOLIB LOSSILE LÄHEMALE ⟩ "Soovime teha palju enamat kui kesklinna servas kohvikut pidada"

"Praegused ruumid võtsime vastu selleks, et Saaremaal kanda kinnitada, aga pärast töökat talve peame oma asju natukene ümber sättima – me suudame palju rohkemat kui väikest kohvikut pidada," selgitas OmNomi üks kolmest kokast Kert Kaustel kolimise põhjust.

Ta lisas, et nii hea koostööga meeskonna jaoks pole miski võimatu, koliti ju Saaremaalegi üheskoos. "Et kõigil oleks piisavalt tööd, tahame jätkata samas valdkonnas, mida tegime mandril ning milles meil on suur kogemuste pagas," ütles Kaustel.