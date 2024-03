Eesti väikseim festival toob 10. juubeliks Liivi lahele flamenko

RuhnuRahule mahub parimal juhul sadakond külalist, sest saarele sõitva liinilaeva kohad on piiratud. Mitmel aastal on tormi tõttu kohale jõudnud vaid kolmandik külalistest. Väiksusele vaatamata on festivali kava ambitsioonikas, tuues paradiisisaarele Eesti parimad palad filmist, teatrist, muusikast, kunstist ja muust (vt varasemaid esinejaid all). RuhnuRahu festivalipasse on nii vähe, et juba mitu aastat on neid jagunud ainult meie toetajatele Hooandjas, kus mai alguseni saab festivali aidata.