SÜDAME–VERESOONKONNAHAIGUSTEL on erinevaid põhjuseid, ent oluline riskitegur on ülekaalulisus ühes vähese füüsilise aktiivsusega. Foto on illustreeriv.

Tänavusel südamekuul on luubi all noorte meeste tervis. Statistika näitab, et 25–44-aastastest meestest on iga kolmas ülekaaluline ja iga viies rasvunud.