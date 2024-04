E-eksamid kui samm digipädevama tuleviku poole

Elektroonilisel teel sooritatavad eksamid eeldavad õpilaste paremat arvuti kasutamise oskust. Õpilaste seisukohast, kes niigi veedavad suure osa oma ajast arvutis või telefonis, on see positiivne, kuna see arendaks nende masinkirjaoskust, erinevate infotöötlusvahendite ja -programmide kasutamise oskust ning üleüldist elektroonilist pädevust, mida neil on tulevikus kindlasti vaja. Samuti valmistaksid e-eksamid neid ette ka gümnaasiumi Cambridge C1 eksamiks, mida suur osa gümnaasiumiõpilastest sooritab ning mis on ka elektrooniline.