Kas sõda hukka mõista on keeruline?

Sõda on muutunud banaalseks. 40% venemaalastest arvab, et nende suurim probleem on madalad sissetulekud ja pensionid. Selline probleemiasetus on tõusvas trendis, sest veel aasta tagasi peeti siiski sõda suurimaks probleemiks. Tänaseks on sõja tähtsus vähenenud. Ainult 22% usub, et see on Venemaa kõige tähtsam probleem.